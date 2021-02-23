Новости Одессы и Одесской области

В Одессе начали уголовное производство по факту беспорядков, учиненных сторонниками Стерненко

В Одессе начали уголовное производство по факту беспорядков, учиненных сторонниками Стерненко

В полиции Одессы начали уголовное производство по факту сегодняшних событий возле Приморского районного суда, где был вынесен приговор активисту Сергею Стерненко.

По данным управления Нацполиции в Одесской области, сегодня, 23 февраля, сторонники подсудимого, собравшиеся возле здания суда, бросали дымовые шашки, препятствовали движению спецтранспорта полиции и нарушали общественный порядок.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

Вместе с этим, в отношении одного из участников акции составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы приговорил активиста экс-главу городской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.

После вынесения приговора сторонники Стерненко вступили в стычку с полицией и блокировали выезд из Приморского суда, пытаясь не дать машине со Стерненко выехать в СИЗО. Тем не менее, автозаку, в котором был осужденный, все-таки удалось прорваться сквозь протестующих.

Фото Ивана Мягченкова

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить