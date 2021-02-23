В Одессе начали уголовное производство по факту беспорядков, учиненных сторонниками Стерненко

В полиции Одессы начали уголовное производство по факту сегодняшних событий возле Приморского районного суда, где был вынесен приговор активисту Сергею Стерненко.

По данным управления Нацполиции в Одесской области, сегодня, 23 февраля, сторонники подсудимого, собравшиеся возле здания суда, бросали дымовые шашки, препятствовали движению спецтранспорта полиции и нарушали общественный порядок.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

Вместе с этим, в отношении одного из участников акции составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы приговорил активиста экс-главу городской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.

После вынесения приговора сторонники Стерненко вступили в стычку с полицией и блокировали выезд из Приморского суда, пытаясь не дать машине со Стерненко выехать в СИЗО. Тем не менее, автозаку, в котором был осужденный, все-таки удалось прорваться сквозь протестующих.

Фото Ивана Мягченкова