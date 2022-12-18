В Одессе простились с известным священником и волонтером

17 октября в Соборе Рождества Христового прошло отпевание священника и волонтера Александра Филиппова.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии Православной Церкви Украины.

Священник скончался в ночь на 14 декабря после продолжительной болезни.

Александр Филиппов был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Одесса.

Свое пастырское служение протоиерей Александр начинал в городе Одессе, духовно опекал Одесский центр профилактики и борьбы со СПИДом, где также основал храм.

С 2014 года активно занимался волонтерской деятельностью, неоднократно состоял с гуманитарными и душепастырскими миссиями в зоне проведения антитеррористической операции, был одним из первых медицинских и военных капелланов Одесской епархии.

В 2013 году о. Александр был назначен настоятелем прихода Покрова Пресвятой Богородицы г.Одессы, а также почти 10 лет был руководителем официального сайта Одесской епархии.

За свою великую благотворительную и просветительскую деятельность в разное время был отмечен государственными, церковными, ведомственными и военными наградами.

В Одесской епархии ПЦУ отметили, что протоиерей Александр запомнится всем, как добрый, искренний и преданный служитель Церкви, который своим ревностным трудом в винограднике Христовом подавал пример простой и честной жизни пастыря и христианина.