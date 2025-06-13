Ключевые моменты:

13 июня в Одессе состоялся Региональный правозащитный форум, посвященный вызовам военного времени.

На форуме презентовали Ежегодный доклад Уполномоченного ВРУ по правам человека за 2024 год, который впервые включает региональный аспект.

Обсуждение актуальных проблем и презентация доклада

Форум объединил представителей органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и судебных структур, образовательных и медицинских учреждений, а также общественных и международных организаций региона. Он стал открытой площадкой для обсуждения насущных вызовов в сфере прав человека, возникших в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Одним из ключевых событий мероприятия стала презентация Ежегодного доклада Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека за 2024 год. В своем видеообращении Уполномоченный Дмитрий Лубинец отметил, что этот доклад является не просто отчетом, а документом, который отражает реальную картину ситуации с правами человека в Украине. Представительница Уполномоченного в Одесской области Мария Попова подчеркнула, что нынешний доклад впервые содержит региональный аспект, в том числе и информацию о состоянии соблюдения прав человека непосредственно в Одесской области.

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