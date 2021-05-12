В Одессе пройдет полумарафон: маршрут и дистанции

В Одессе состоится массовый легкоатлетический забег «Нова Пошта напівмарафон. Одеса».
Маршрут проложили по историческим улицам Одессы : Дерибасовской, Ришельевской, Базарной, Канатной (до проспекта Шевченко).
Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.
В рамках спортивного мероприятия, которое состоится 30 мая, предусмотрены забеги на такие дистанции:
21 км;
10 км;
5 км;
1 км;
500 м;
100 м.
Количество участников на детских дистанциях ограничено – не более 100 человек.
От уплаты страховых взносов освобождаются:
– участники возрастной категории 60+;
– участники с особыми потребностями;
– участники-ветераны АТО.
Начало легкоатлетического забега «Нова Пошта напівмарафон. Одеса» – 30 мая в 8:00 на ул. Дерибасовская, 33.
В 2021 году Одесса получила сертификат от Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), который подтверждает, что беговая трасса (со стартом на ул. Дерибасовской), проходящая по центру города, отвечает международным требованиям.