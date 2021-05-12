В Одессе пройдет полумарафон: маршрут и дистанции

Маршрут проложили по историческим улицам Одессы : Дерибасовской, Ришельевской, Базарной, Канатной (до проспекта Шевченко).

Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.

В рамках спортивного мероприятия, которое состоится 30 мая, предусмотрены забеги на такие дистанции:

21 км;

10 км;

5 км;

1 км;

500 м;

100 м.

Количество участников на детских дистанциях ограничено – не более 100 человек.

От уплаты страховых взносов освобождаются:

– участники возрастной категории 60+;

– участники с особыми потребностями;

– участники-ветераны АТО.

Начало легкоатлетического забега «Нова Пошта напівмарафон. Одеса» – 30 мая в 8:00 на ул. Дерибасовская, 33.

В 2021 году Одесса получила сертификат от Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), который подтверждает, что беговая трасса (со стартом на ул. Дерибасовской), проходящая по центру города, отвечает международным требованиям.