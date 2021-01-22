В Одессе пройдет митинг против повышения тарифов

В субботу, 23 января, в Одессе пройдут демонстрация и митинг против повышения тарифов.

Данную акцию анонсировал экс-депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на Телеграм-канал «Ищенко-дайджест».

«Друзья, местный координационный совет антитарифных акций в Одессе путем широкой голосовалки выбрал субботу в качестве даты проведения основной акции (демонстрация и митинг) и на ней уже анонсируем пикет и передачу требований в день сессии облсовета», — сообщил Мосийчук.

Участники акции собираются у фонтана на Соборной площади в 14:00.

Напомним, новогодние праздники украинцы отметили массовыми протестами против повышения коммунальных тарифов. 10 января возмущенные «неподъемными» ценами на коммуналку люди вышли на улицы и площади Харькова, Николаева, Полтавы, Кривого Рога. На Одесчине акции протеста прошли в Измаиле и Одессе.

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Фото из Facebook Игоря Белова