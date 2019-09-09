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Новости Одессы и Одесской области

Чемпионат Украины по парусному спорту пройдет в Одессе

Чемпионат Украины по парусному спорту пройдет в Одессе

Более 150 яхтсменов с 10 по 15 сентября будут состязаться на яхтах «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», парусной доске «Техно-293» и «Лазер Радиал».

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Торжественная церемония открытия запланирована на 11 сентября в 10:00 на внешнем рейде «Черноморского яхт-клуба» – пляж «Отрада», траверсы 7-9. Одессу на состязаниях представят воспитанники детско-юношеской спортивной школы №13.

При этом с 9:00 9 сентября до 22:00 10 сентября, а также 15 сентября с 9:00 до 22:00 на Трассе здоровья будет разрешен въезд автотранспорта с техническим и габаритным спортивным оборудованием. Речь идет о въезде по переулку Вице-адмирала Азарова – внешний рейд «Черноморский яхт-клуб».

Фото: culturemeter.od.ua

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