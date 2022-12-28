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В Одессе пройдет благотворительная новогодняя ярмарка

В Одессе пройдет благотворительная новогодняя ярмарка

В одесском парке Горького в течение трех дней будет проходить благотворительная новогодняя ярмарка. На мероприятие приглашают всех, сообщается на Facebook-странице парка.

Даты и время проведения ярмарки:

  • 30 и 31 декабря — с 12:00 до 19:00;
  • 1 января — с 14:00 до 19:00.

На ярмарке будут продаваться оригинальные, сделанные своими руками новогодние подарки, ароматный глинтвейн и разные вкусности.

Для детей будут проводиться активности с играми и танцами с Дедом Морозом и Сантой.  Самым активным вручат вкусные подарки. Также дети напишут письмо пожеланий и бросят его в ящик «Новогодней почты».

Также будут тематические новогодние фотозоны.

Вы также можете узнать, куда бесплатно пойти в Одессе 28 и 29 декабря.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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