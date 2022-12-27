Афиша событий Одессы: куда пойти бесплатно 28 и 29 декабря?

Бесплатные события Одессы 23-25 декабря: выставки, фестивали, благотворительные ярмарки Настало время праздничных мероприятий. Их будет немного, но они будут. В этом году все они проходят под лозунгом благотворительности и несокрушимости украинцев и одесситов. Подарите себе праздник на бесплатных мероприятиях, а деньги донесите на нужды ВСУ.

С Рождеством, слава Украине! ПОДРОБНЕЕ

Афиша событий Одессы на 20-22 декабря: бесплатные выставки, концерты, встречи Все чаще мы считаем дни до конца года. Хочется, чтобы он завершился как можно скорее. Впрочем, не стоит обманывать себя – следующий год не начнется с чистого листа. Поэтому давайте достойно проводим год прошлый, подарим себе и детям надежду, тепло, объятия. А мы вам в этом охотно поможем. Возможно, именно благодаря нашим советам, эти морозные дни декабря станут для вас насыщенными, интересными и вдохновенными. ПОДРОБНЕЕ

Афиша событий Одессы на 16-18 декабря: бесплатные выставки, концерты, встречи Сломя голову приближаются новогодние праздники. В этом году они будут особенными. В эти выходные открываются резиденции Святого Николая и праздничные ярмарки. Станьте Миколайчиками для своих близких, для новых соседей, для наших ВСУ. Мы желаем, чтобы в вашу жизнь пришло немного света и тепла (и это не об электричестве) и потому подготовили для вас подборку уютных предновогодних событий. ПОДРОБНЕЕ