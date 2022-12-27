Афиша событий Одессы: куда пойти бесплатно 28 и 29 декабря?

Десять месяцев войны…. Держимся дальше. Готовимся к Новому году. Верим в ВСУ!
- Что: Библиоканикулы. Книжный чудесный мир
- Где: Академика Королева, 46, Областная детская библиотека
- Когда: 28 и 29 декабря, 13:00.
- Что: Премьера мультфильма «Как мы козу водили»
- Где: Махачкалинская, 7, лицей 17
- Когда: 29 декабря, 18:00
- Что: Надежда Глушкова, поэтические чтения
- Где: Вице-адмирала Жукова 3/7, кофейня Salute
- Когда: 29 декабря, 19:00
Каждые вторник и пятницу:
- Что: Украинский разговорный клуб – грамматика, лексика, игровые формы изучения языка
- Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
- Когда: вторник: 14:00, пятница: 13:30.
Каждые четверг и воскресенье:
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15.00;
- для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1).
Каждую среду и субботу:
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).
Каждую субботу:
Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»
- Первая группа с 16:00 до 17:30;
- Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация здесь
Каждую субботу:
Заседание английского разговорного клуба Pickwick club
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.