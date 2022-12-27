Новости Одессы и Одесской области

Афиша событий Одессы: куда пойти бесплатно 28 и 29 декабря?

Афиша событий Одессы: куда пойти бесплатно 28 и 29 декабря?

Десять месяцев войны…. Держимся дальше. Готовимся к Новому году. Верим в ВСУ!

Афиша, библиоканикулы

  • Что: Премьера мультфильма «Как мы козу водили»
  • Где: Махачкалинская, 7, лицей 17
  • Когда: 29 декабря, 18:00

 

афиша, поэтические чтения

Каждые вторник и пятницу:

  • Что: Украинский разговорный клуб – грамматика, лексика, игровые формы изучения языка
  • Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
  • Когда: вторник: 14:00, пятница: 13:30.

Каждые четверг и воскресенье:

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15.00;
  • для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1).

Каждую среду и субботу:

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

Каждую субботу:

Английский разговорный онлайн клуб «Takeup_English»

  • Первая группа с 16:00 до 17:30;
  • Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация здесь

Каждую субботу:

Заседание английского разговорного клуба Pickwick club

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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