В Одессе произошло ДТП в районе Пересыпского моста, движение затруднено

СБУ оцепила рынок в центре Одессы (видео) Книжный рынок в центре Одессы , на Александровском проспекте, более известный как «Книжка», оцепили сотрудники правоохранительных органов. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус 17 ноября: Одесская область оказалась в тройке лидеров по заболевшим В Украине за минувшие сутки, по данным на утро вторника, 11 ноября, выявили 11 968 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. ПОДРОБНЕЕ