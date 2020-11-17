В Одессе произошло ДТП в районе Пересыпского моста, движение затруднено

В Одессе произошло ДТП в районе Пересыпского моста, есть пострадавший.
Об этом сообщает корреспондент “Одесской жизни”.
На данный момент закрыты две полосы движения в сторону центра города. Подробности позже…
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Книжный рынок в центре Одессы , на Александровском проспекте, более известный как «Книжка», оцепили сотрудники правоохранительных органов.
В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в металлическую ограду.
Новоизбранные депутаты городского совета Одессы перед началом своей деятельности должны принять присягу.
В Украине за минувшие сутки, по данным на утро вторника, 11 ноября, выявили 11 968 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
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