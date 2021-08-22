В Одессе проходит генеральная репетиция парада: корабли в море, в небе ракеты, истребители и вертолеты

Одесский Воронцовский маяк стал «сине-желтым» (фото) Сегодня утром, 21 августа, одесский Воронцовский маяк украсил огромный украинский флаг. Такая акция уже второй год подряд открывает традиционный Вышиванковый фестиваль. ПОДРОБНЕЕ

К 30-летию Независимости в Украине выпустили «юбилейные» банкноты Уже с 20 августа в обращении появятся памятные банкноты в 100 и 500 грн. Отличаться от обычных они будут нанесенной праздничной символикой. ПОДРОБНЕЕ