В Одессе проходит генеральная репетиция парада: корабли в море, в небе ракеты, истребители и вертолеты

Пляжникам сегодня скучать не приходится. В море и на побережье военные проводят генеральную репетицию морского парада, который пройдет в 30-ю годовщину Независимости, 24 августа.
В сети одно за другим появляются видео, снятые отдыхающими на пляжах Одессы. На записях боевые суда и авиационная техника репетируют морской и воздушный парады, которые пройдут в Одессе 24 августа в День Независимости Украины и посвящены 30-й годовщине обретения страной независимости.
Предлагаем вашему вниманию подборку самых зрелищных видеозаписей:
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что ко Дню Независимости в Одессе состоится большой морской парад и показательный «морской бой»
Видео очевидцев из социальных сетей