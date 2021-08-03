Ко Дню Независимости в Одесе состоится большой морской парад и показательный «морской бой»

Боевые корабли Украины, стран-партнеров, яхты одесского порта торжественно пройдут перед зрителями. Также состоится пролет авиации и показательные «сражения» в море и на берегу.

Об этом сообщили в пресс-службе министерств обороны Украины.

В Киеве же состоится речной парад военного флота Украины, помимо традиционного военного на Хрещатике.

Всего в стране к проведению торжественных мероприятий ко Дню Независимости привлекут более 5000 военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Точное время и место проведения морского парада и других мероприятий в Одессе пока не сообщается.

В последний раз морской парад проходил в Одессе 4 июля 2020 года и был посвящен дню военно-морских сил Украины. Тогда, из-за коронавирусных ограничений, зрителей на парад не допустили.