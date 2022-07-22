Были ли обстрелы Одесской области этой ночью?

Ночь на пятницу, 22 июля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно – без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов. Тем не менее, вероятность нанесения ракетных ударов остается еще очень высокой, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Помимо этого, Братчук рассказал, что наши аграрии собрали уже около 1,5 млн тонн зерновых.

А силы обороны продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задания, в том числе и по боевой подготовке – тренируются, чтобы еще лучше уничтожать врага. Кроме того, рассказал спикер ОВА, благодаря ВСУ есть успехи на Херсонском и Николаевском направлениях, а наши Военно-морские силы делают все, чтобы вражеский флот отошел как можно дальше от наших берегов.

К сожалению, мы все еще остаемся под прицелом врага, и есть большая вероятность ракетных атак. Но при этом Братчук призывает не верить «вбросам» о том, что Одессу якобы уже очень скоро будут атаковать рашисты, и доверять только официальным источникам информации.

«Одесса, как и вся Украина, была и остается в планах врага. Но это не означает, что здесь кто-то собирается сдаваться. Вы видите, ситуация складывается наоборот»,

– говорит он.

Кроме того, в регионе продолжается контрдиверсионная операция, и уже задержаны несколько подозрительных лиц. О результатах этой работы будет сообщено дополнительно.

Братчук также призвал жителей Одессы и области быть внимательными, поскольку сейчас высока вероятность пожаров, воздержаться от посещения пляжей и купания в море и не поднимать с земли подозрительные предметы.

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