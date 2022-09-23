В Одессе прогремел взрыв на АЗС

23 сентября на автозаправочном комплексе, распложенном в районе 7-й станции Люстдорфской дороги взорвался баллон со сжатым газом.

Как отметили в ГСЧС Одесской области, взрыв, случившийся на автозаправке в Киевском районе, не связан с атакой российских дронов.

Взрыв прогремел сегодня днем, во время атаки Одессы дронами иранского производства, на автозаправке WOG, расположенной в районе 7-й станции Люстдорфской дороги.

Предварительно, на АЗС велись сварочные работы, и взорвался газовый баллон.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет, но мог пострадать сварщик. Спасатели ищут его среди завалов.

Напомним, что сегодня же Одесса была атакована несколькими дронами-камикадзе. Часть их удалось силам ПВО, но два поразили админздание возле Одесского порта. Есть жертвы.

Фото: «Думская»