Новости Одессы и Одесской области

В Одессе продавали курятину, напичканную антибиотиками

В Одессе продавали курятину, напичканную антибиотиками

В Одессу могло попасть куриное мясо, наколотое антибиотиками.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, ведомство получило сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF). Выяснилось, что в замороженной курице, которую экспортировали из Бельгии в Польшу, превышен максимальный уровень антибиотика доксициклина.

В Польше курятину переработали на мясо механической обвалки и направили в Украину. Поставщик – польская компания Zaklad Przetwórstwa Rolno-Spozywczego Ubojnia Drobiu Andrzej Merchel, Mlawa. Получатель – киевское ООО «Мясной торговый дом».

В случае выявления указанного товара одесситов просят сообщить об этом в Главное управление Госпродпотребслужбы по адресу: ул. Седьмая Пересыпская, 6.

Как сообщалось ранее, в Украину завезли из Польши замороженные куриные ножки, в которых обнаружили опасную бактерию сальмонеллу. Товар мог попасть и в Одесскую область.

Фото иллюстрационное: httprecept.photo

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