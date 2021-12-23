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В Одессе пробки на Адмиральском и Краснова: там «Опель» разогнался и улегся на перекрестке

В Одессе пробки на Адмиральском и Краснова: там «Опель» разогнался и улегся на перекрестке

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на пересечении улицы Краснова с Адмиральским проспектом. Там микроавтобус Опель поехал на красный, столкнулся с Тойотой и перевернулся.

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Подробности инцидента сообщили в Патрульной полиции в Одесской области.

По информации патрульных, сегодня утром водитель автомобиля Opel, двигаясь по Адмиральскому проспекту, совершил выезд на перекресток на запрещенный сигнал светофора.

В результате этого произошло столкновение с автомобилем Toyota, который двигался по улице Краснова. От удара автомобиль Opel перевернулся и «разлегся» на велодорожке.

Люди в результате этого ДТП не пострадали.

На водителя легковушки Opel составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП.

В результате аварии и на улице Краснова и на Адмиральском проспекте образовались пробки в сторону 5 станции Большого фонтана и центра Одессы.

Недавно мы рассказывали о ДТП, которое не совсем ДТП. В Одессе девушка угнала яхту и чуть не разбила ее об волнолом. На «подвиги» подозреваемую подтолкнуло состояние наркотического опьянения. Свой поступок «пиратка» пояснила тем, что ей надо было добраться в Николаев.

Также мы рассказывали про автоледи, которая не справилась с управлением своего авто на проспекте Шевченко и повредила ограждение Дворца спорта. Когда на место ДПТ приехала съемочная группа журналистов, дама повела себя неадекватно и стала на них бросаться. Медийщикам пришлось обращаться за помощью к полиции.

Фото Патрульной полиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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