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В Одессе презентуют выставку в честь 150-летия легендарной Соломии Крушельницкой

В Одессе презентуют выставку в честь 150-летия легендарной Соломии Крушельницкой

В четверг, 22 сентября 2022 года, в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ) состоится презентация книжно-иллюстративной выставки «Золотой голос Украины», посвященной 150-летию со дня рождения известной оперной певицы, педагога, музыкально-общественной деятельницы Соломии Крушельницкой (1872-1952).
Анонс мероприятия опубликован на странице ОННБ в Facebook.

Организаторы напоминают, что Соломия Амвросиевна Крушельницкая – выдающаяся фигура в истории отечественной культуры. Еще при жизни она была признана одной из лучших певиц мира.

Среди ее многочисленных наград и знаков отличия, в частности, звание «Вагнеровская примадонна» ХХ века. Петь с ней на одной сцене считали честью Энрико Карузо, Титта Руффо, Маттиа Баттистини. А итальянский композитор Джакомо Пуччини подарил певице свой портрет с надписью «Самая прекрасная и очаровательная Баттерфляй».

Успехи Крушельницкой на оперных сценах мира были успехами и признанием украинской музыки и искусства. К тому же, она гастролировала и в Одессе в сезон 1896-1897 гг. в составе итальянской оперной труппы. На сцене Одесской оперы прошло 35 спектаклей с ее участием.

«Фонды ОННБ позволяют широко представить литературу о творчестве известной украинской певицы. Будут экспонироваться научные и популярные издания, а также многочисленные статьи по периодике, иллюстративные материалы»,

– сообщают организаторы выставки.

Презентация состоится 22 сентября в читальном зале ОННБ (ул. Академика Филатова, 1). Начало – в 14:00.

В мероприятии примут участие мастера Одесской областной филармонии. Будут звучать записи голоса великой певицы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о бесплатных событиях в Одессе 16-18 сентября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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