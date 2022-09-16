Афиша Одессы 16-18 сентября: бесплатные лекции, дискуссии и концерт

Выходные будут насыщенными. А мы собрали для вас самые интересные и бесплатные события. Выбирайте, что по душе именно вам.

Что: Лекция “Молчаливая жертва боевых действий”

Где: Ак.Филатова, 1, Читальный зал ОННБ

Онлайн http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=3813</a >

Когда: 16 сентября, 15:00

https:// fb.me/e/2eqBTkguV





Что: Лекция “Тайные знаки голландской живописи”

Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого

Когда: 16 сентября, 16:00

https:// fb.me/e/2fCHozYAY





Что: Одесса. Деколонизация

Где: Екатерининская, 73, Книжный магазин-Кофейня

Когда: 16 сентября, 17:00

https:// fb.me/e/22sD3HG4o





Что: Формирование украинского этноса и нации

Де: Онлайн https://us06web.zoom.us/j/83332788541…

Когда: 16 сентября, 17:00

https:// fb.me/e/6iSoVY09I





Что: День рождения музыканта Дмитрия Земского

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 16 сентября, 18:00

https:// fb.me/e/2d4VQI0MJ





Что: Ботанические итоги 2021 года

Где: Онлайн

Когда: 16 сентября, 2022 года

https:// fb.me/e/7i0olzrXb





Что: Сказкотерапия

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 17 сентября, 12:00

https:// fb.me/e/1J2FDV1uo





Что: Литературно-музыкальное представление “Все, что мы возьмем”

Где: Маразлиевская, 7, всемирный клуб одесситов

Когда: 17 сентября, 16:00

https:// fb.me/e/1SM4ikOix





Что: Лекция «Самые большие змеи планеты»

Где: Онлайн

Когда: 18 сентября, 10:00

https:// fb.me/e/2XNm0hWyN



Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб

— грамматика

– лексика

– игровые формы изучения языка

Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30



Каждый четверг и воскресенье

Что, когда: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

– для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр

Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Когда: начало в 15.00

