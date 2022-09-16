Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 16-18 сентября: бесплатные лекции, дискуссии и концерт

Афиша Одессы 16-18 сентября: бесплатные лекции, дискуссии и концерт

Выходные будут насыщенными. А мы собрали для вас самые интересные и бесплатные события. Выбирайте, что по душе именно вам.

Что: Лекция “Молчаливая жертва боевых действий”
Где: Ак.Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Онлайн http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=3813</a >
Когда: 16 сентября, 15:00
https:// fb.me/e/2eqBTkguV

Что: Лекция “Тайные знаки голландской живописи”
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 16 сентября, 16:00
https:// fb.me/e/2fCHozYAY

Что: Одесса. Деколонизация
Где: Екатерининская, 73, Книжный магазин-Кофейня
Когда: 16 сентября, 17:00
https:// fb.me/e/22sD3HG4o

Что: Формирование украинского этноса и нации
Де: Онлайн https://us06web.zoom.us/j/83332788541…
Когда: 16 сентября, 17:00
https:// fb.me/e/6iSoVY09I

Что: День рождения музыканта Дмитрия Земского
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 16 сентября, 18:00
https:// fb.me/e/2d4VQI0MJ

Что: Ботанические итоги 2021 года
Где: Онлайн
Когда: 16 сентября, 2022 года
https:// fb.me/e/7i0olzrXb

Что: Сказкотерапия
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 17 сентября, 12:00
https:// fb.me/e/1J2FDV1uo

Что: Литературно-музыкальное представление “Все, что мы возьмем”
Где: Маразлиевская, 7, всемирный клуб одесситов
Когда: 17 сентября, 16:00
https:// fb.me/e/1SM4ikOix

Что: Лекция «Самые большие змеи планеты»
Где: Онлайн
Когда: 18 сентября, 10:00
https:// fb.me/e/2XNm0hWyN

Каждую вторник и пятницу

Что: Украинский разговорный клуб
— грамматика
– лексика
– игровые формы изучения языка
Где: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
Когда: Вторник – 14:00, Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Что, когда: Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Где: Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Афиша, английский язык

Каждая среда и суббота

Что: Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр
Где: Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Когда: начало в 15.00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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