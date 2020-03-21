Пожар на Таирова в Одессе: очевидцы сообщили о горящем торговом центре (фото, видео)

Клубы дыма валили со стороны проспекта Небесной Сотни.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, там пылал крупный торговый центр City Center.

Пока официально в облГСЧС не прокомментировали происшествие.

Пожарные приехали на место.

Предварительно известно, что у здания загорелась крыша.

Подробности устанавливаются.

О пострадавших пока ничего не сообщается. Известно, что сотрудники ГСЧС эвакуировали людей из ТРЦ.

Как стало известно позже, огонь на кровле распространился на площади 20 кв.м. Горела операторская кинотеатра.

Пожарные оперативно ликвидировали пламя. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: Подслушано. Одесса, dumskaya.net

Видео: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!