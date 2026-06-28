Ключевые моменты:
- В Одессе будет построен новый корпус областной детской больницы.
- Медицинский комплекс будет рассчитан на 260 коек и 11 специализированных отделений.
- В больнице планируется установить новое современное медицинское оборудование.
- Новый корпус расширит возможности предоставления детям высокоспециализированной помощи.
Что известно о масштабном проекте
В Одессе планируется реализовать один из самых масштабных медицинских проектов последних лет — строительство нового корпуса областной детской клинической больницы.
По информации департамента здравоохранения Одесской ОВА, будущий лечебный комплекс будет иметь 260 коек и 11 специализированных отделений.
Подготовку к реализации проекта обсудили во время рабочей встречи начальника Одесской ОВА Олега Кипера с генеральным директором Итальянского агентства по сотрудничеству в области развития (AICS) Марко Рускони. Участники также посетили Одесскую областную детскую клиническую больницу, где осмотрели помещения, где в рамках украинско-итальянского партнерства планируется установка нового медицинского оборудования.
Ожидается, что это значительно расширит возможности больницы в предоставлении детям высокоспециализированной медицинской помощи.
В областной администрации отмечают, что после реализации проекта в Одессе появится современный медицинский комплекс, отвечающий европейским стандартам. Это позволит повысить качество лечения и укрепить систему здравоохранения региона.
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