Ключевые моменты:

В Одессе будет построен новый корпус областной детской больницы.

Медицинский комплекс будет рассчитан на 260 коек и 11 специализированных отделений.

В больнице планируется установить новое современное медицинское оборудование.

Новый корпус расширит возможности предоставления детям высокоспециализированной помощи.

Что известно о масштабном проекте

В Одессе планируется реализовать один из самых масштабных медицинских проектов последних лет — строительство нового корпуса областной детской клинической больницы.

По информации департамента здравоохранения Одесской ОВА, будущий лечебный комплекс будет иметь 260 коек и 11 специализированных отделений.

Подготовку к реализации проекта обсудили во время рабочей встречи начальника Одесской ОВА Олега Кипера с генеральным директором Итальянского агентства по сотрудничеству в области развития (AICS) Марко Рускони. Участники также посетили Одесскую областную детскую клиническую больницу, где осмотрели помещения, где в рамках украинско-итальянского партнерства планируется установка нового медицинского оборудования.

Ожидается, что это значительно расширит возможности больницы в предоставлении детям высокоспециализированной медицинской помощи.

В областной администрации отмечают, что после реализации проекта в Одессе появится современный медицинский комплекс, отвечающий европейским стандартам. Это позволит повысить качество лечения и укрепить систему здравоохранения региона.

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