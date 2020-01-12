В Одессе посреди зимы распустился экзотический цветок из тропиков (фото)

Умеренно теплая погода этой зимой обманывает растения, которые удивляют одесситов и жителей области цветением.
Так, недавно мы писали, что в Болграде склоны покрылись зеленой травой и зацвела календула.
А в Ботаническом саду Одессы распустилсся тропический цветок гиппеаструм гибридный. Об этом сотрудники написали у себя в Facebook.
Это растение семейства амариллисовых родом из Южной Америки.
У себя на родине в тропиках он в общем-то и цветет с января до середины весны. Однако в наших краях ему нужны особые условия, чтобы выкинуть соцветия. Так что это явление – настоящее чудо.
Фото: Ботанический сад Одессы, Facebook
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