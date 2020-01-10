На юге Одесской области показали поросшие зеленью зимние склоны (фото)

Несмотря на то, что уже немного похолодало, по сравнени с началом зимы, в Одесской области природа удивляет аномалиями.

Так, например, в Болграде, что на юге региона, в январе по-весеннему зазеленели склоны. Они сплошь покрыты свежевыросшей травой.

Об этом сообщает topor.od.ua.

Там же среди зимы зацвела календула.

А лебедей, которые обычно улетают на зимовку, заметили на местном озере Ялпуг.

Фото: topor.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!