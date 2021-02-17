Новости Одессы и Одесской области

В Одессе после снегопадов начал «таять» асфальт на дорогах

В Одессе после снегопадов начал «таять» асфальт на дорогах

В Одессе после недавних снегопадов на проезжих частях дорог начали появляться многочисленные ямы и трещины.

В частности, как отмечает «Думская», много ям на улицах Черноморского Казачества, проспекте Добровольского в Суворовском районе; в центре города сильно повреждено покрытие улиц Большой и Малой Арнаутских, буквально вырвана брусчатка на Французском бульваре.

В некоторых местах, например, напротив Музкомедии, глубокие ямы наспех «ремонтируют», засыпая строительными отходами.

Между тем, в 2020 году в бюджете города на ремонт дорог было предусмотрено 339 млн грн. Из них около 100 млн грн ушло на ямочный ремонт, в течение года эта сумма несколько раз увеличивалась.

В этом году на ремонт дорог из городского бюджета выделили 314,9 млн грн, из которых порядка 100 млн грн также планируется потратить на ямочный ремонт. Однако некоторые депутаты горсовета не исключают, что и эта сумма поменяется еще не раз в сторону увеличения.

Ранее стало известно, что Одесский горсовет выделяет бюджетные деньги на ремонт уже отремонтированных объектов.

Читайте также: Одесские дороги «потекли» – кто и как их ремонтировал?

Фото: Думская

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить