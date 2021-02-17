В Одессе после снегопадов начал «таять» асфальт на дорогах

В Одессе после недавних снегопадов на проезжих частях дорог начали появляться многочисленные ямы и трещины.

В частности, как отмечает «Думская», много ям на улицах Черноморского Казачества, проспекте Добровольского в Суворовском районе; в центре города сильно повреждено покрытие улиц Большой и Малой Арнаутских, буквально вырвана брусчатка на Французском бульваре.

В некоторых местах, например, напротив Музкомедии, глубокие ямы наспех «ремонтируют», засыпая строительными отходами.

Между тем, в 2020 году в бюджете города на ремонт дорог было предусмотрено 339 млн грн. Из них около 100 млн грн ушло на ямочный ремонт, в течение года эта сумма несколько раз увеличивалась.

В этом году на ремонт дорог из городского бюджета выделили 314,9 млн грн, из которых порядка 100 млн грн также планируется потратить на ямочный ремонт. Однако некоторые депутаты горсовета не исключают, что и эта сумма поменяется еще не раз в сторону увеличения.

Ранее стало известно, что Одесский горсовет выделяет бюджетные деньги на ремонт уже отремонтированных объектов.

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Фото: Думская