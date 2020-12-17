Например, на спуск Маринеско опять выделили 3,5 миллиона гривен, а на Воронцовский переулок – более двух миллионов. Сейчас планируют потратить более 10 миллионов гривен на улицу Софиевскую. Здесь хотят провести дополнительные ремонтные работы, и это при том, что объект был сдан почти год назад. Заказчиком работ снова выступит управление дорожного хозяйства, а подрядчиком – фирма «Ростдорстрой».

В обязанностях компании – заменить трубопроводы, демонтировать старые тепловые камеры, проложить дренажные кабели, построить кабельные канализации, колодцы и многое другое. А что делали год назад?