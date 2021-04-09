В Одессе помоют улицы: коммунальщики сообщили маршруты уборочной техники

КП «Городские дороги» Одессы сообщили маршруты, где будет работать техника, чтобы вымыть дороги и тротуары.

Работать техника будет по 22 маршрутам с 5 до 8 утра. Напомним, что ранее заявлялось, что мыть улицы будут уже на этой неделе.

Маршрут № 1:

ул. Ланжероновская → стоянка Горисполкома → ул. Гаванная → пер. Маяковского → пер. Чайковского → Екатерининская площадь → ул. Дерибасовская → Греческая площадь → Думская площадь → ул. Ришельевская (от ул. Ланжероновской до ул. В. Арнаутской) → ул. Пушкинская (от ул. Ланжероновской до ул В. Арнаутской) → Приморский Бульвар.

Маршрут № 2:

ул. Преображенская → Старобазарный сквер → Александровский проспект → ул. Осипова → ул. Канатная → ул. Маразлиевская → переулок Нахимова → Переулок Сабанский → ул. Б. Арнаутская → ул. Леонтовича → ул. Екатерининская → Екатерининская площадь → Сабанеев мост → ул. Гоголя → пер. Некрасова → Военный ввоз → Польский спуск → ул. Приморская.

Маршрут № 3:

ул. Греческая → ул. Бунина → ул. Жуковского → ул. Еврейская → ул. Троицкая → ул. Базарная → ул. Михаила Грушевского → ул. Разумовская → ул. Пестеля.

Маршрут № 4:

Люстдорфская дорога 1-3ст. → пл. 3 ст. Люстдорфской дор. → ул. Космонавта Комарова → пл. Толбухина → ул. Краснова (пл. Толбухина — Адмиральский пр.) → Адмиральский пр. → Фонтанская дорога 5-16 ст. → ул. Семена Яхненко → Ванный переулок.

Маршрут № 5:

Проспект Небесной Сотни → ул. Инглези → ул. Ак. Королева → пл. Независимости → Люстдорфская дорога 3-7 ст. → пл. Седьмой ст. Люстдорфской дороги → просп. Академика Глушко.

Маршрут № 6:

ул. Генерала Петрова (от ул. Варненской до ул. Радостная) → Овидиопольская дорога (от Селекционного института к Ивановского путепровода) → Ивановский путепровод с разъездами → ул. Мельницкая → ул. Степная (от ул. Мельницкой до ул. Богдана Хмельницкого) → ул. Богдана Хмельницкого → ул. Балковская (от ул. Спартаковской до ул. Мельницкой) → ул. Корнюшин → ул. Центральный аэропорт → Дорога в аэропорт

Маршрут № 7:

ул. Инглези (от ул. Варненской до ул. Ицхака Рабина) → ул. Инглези угол ул. Космонавтов троллейбусное кольцо → ул. Космонавтов → первой ст. Люстдорфской дороги → Люстдорфская дорога (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до ул. Косовской) → ул. Косовская → ул. Авиационная (от ул. Косовская до ул. Шота Руставели) → ул. Шота Руставели (от ул. Авиационная до ул. Скворцова) → площадь Бориса Деревянко → Люстдорфская дорога (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до ул. Косовской) → ул. Святослава Рихтера.

Маршрут № 8:

ул. Ицхака Рабина (от ул. Инглези до ул. Маршала Малиновского) →ул. Маршала Малиновского (от ул. Ицхака Рабина в 1-й ст. Люстдорфской дороги) → ул. Академика Филатова (от ул. Космонавтов до ул. Бориса Деревянко) → ул. Ивана и Юрия Лип.

Маршрут № 9:

Николаевская дорога → ул. Атамана Головатого → ул. Черноморского Казачества → Площадь Пересыпского моста

Маршрут № 10:

ул. Семена Палия → ул. Южная дорога → ул. Паустовского → просп. Добровольского → ул. Академика Сахарова

Маршрут № 11:

ул. М. Арнаутская → Итальянский бульвар до ул. Л. Шмидта.

Маршрут № 12:

Привокзальная площадь → ул. Пушкинская → ул. Ришельевская → пер. вокзальный

Маршрут № 13:

ул. Пироговская → пер. Пироговский → просп. Шевченко → разворот и в обратном направлении

Маршрут № 14:

ул. Академическая (от площади 10 Апреля) → Французский бульвар → ул. Леонтовича → разворот и в обратном направлении

Маршрут № 15:

️Фонтанская дорога → просп. Гагарина

Маршрут № 16:

️площадь 10 апреля → ул. Генуэзская → Аркадия → ул. Черняховского (в двух направлениях)

Маршрут № 17:

️площадь Старосенная → ул. Водопроводная → пер. Высокий (до ул. Мечникова) → ул. Артиллерийская → разворот и в обратном направлении

Маршрут № 18:

️3-й Куликовский переулок → ул. Среднефонтанская → ул. Краснова (до Адмиральского просп.) → разворот и в обратном направлении

Маршрут № 19:

спуск Херсонский → ул. Пастера → ул. Софиевская → спуск Маринеско → площадь Соборная → площадь Веры Холодной → ул. Преображенская → ул. Тираспольская → площадь Тираспольская → ул. Дегтярная (от ул. Тираспольской до площади Льва Толстого) → ул. Успенская (от ул. Тираспольской до ул. Преображенской), ул. Колонтаевская → ул. Старопортофранковская → Прохоровский сквер → ул. Новосельского

Маршрут № 20:

ул. Балковская (от «Глухого» моста до ул. Мельницкой).

Маршрут № 21:

️ ул. Прохоровская → ул. Дальницкая → ул. Столбовая.

Маршрут № 22:

️ул. Краснослободская → ул. Ширшова → ул. Слободская → ул. Маловского → ул. Рачкова → ул. Академика Воробьева → ул. Сергея Ядова.