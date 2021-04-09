В Одессе помоют улицы: коммунальщики сообщили маршруты уборочной техники

КП «Городские дороги» Одессы сообщили маршруты, где будет работать техника, чтобы вымыть дороги и тротуары.
Работать техника будет по 22 маршрутам с 5 до 8 утра. Напомним, что ранее заявлялось, что мыть улицы будут уже на этой неделе.
Маршрут № 1:
ул. Ланжероновская → стоянка Горисполкома → ул. Гаванная → пер. Маяковского → пер. Чайковского → Екатерининская площадь → ул. Дерибасовская → Греческая площадь → Думская площадь → ул. Ришельевская (от ул. Ланжероновской до ул. В. Арнаутской) → ул. Пушкинская (от ул. Ланжероновской до ул В. Арнаутской) → Приморский Бульвар.
Маршрут № 2:
ул. Преображенская → Старобазарный сквер → Александровский проспект → ул. Осипова → ул. Канатная → ул. Маразлиевская → переулок Нахимова → Переулок Сабанский → ул. Б. Арнаутская → ул. Леонтовича → ул. Екатерининская → Екатерининская площадь → Сабанеев мост → ул. Гоголя → пер. Некрасова → Военный ввоз → Польский спуск → ул. Приморская.
Маршрут № 3:
ул. Греческая → ул. Бунина → ул. Жуковского → ул. Еврейская → ул. Троицкая → ул. Базарная → ул. Михаила Грушевского → ул. Разумовская → ул. Пестеля.
Маршрут № 4:
Люстдорфская дорога 1-3ст. → пл. 3 ст. Люстдорфской дор. → ул. Космонавта Комарова → пл. Толбухина → ул. Краснова (пл. Толбухина — Адмиральский пр.) → Адмиральский пр. → Фонтанская дорога 5-16 ст. → ул. Семена Яхненко → Ванный переулок.
Маршрут № 5:
Проспект Небесной Сотни → ул. Инглези → ул. Ак. Королева → пл. Независимости → Люстдорфская дорога 3-7 ст. → пл. Седьмой ст. Люстдорфской дороги → просп. Академика Глушко.
Маршрут № 6:
ул. Генерала Петрова (от ул. Варненской до ул. Радостная) → Овидиопольская дорога (от Селекционного института к Ивановского путепровода) → Ивановский путепровод с разъездами → ул. Мельницкая → ул. Степная (от ул. Мельницкой до ул. Богдана Хмельницкого) → ул. Богдана Хмельницкого → ул. Балковская (от ул. Спартаковской до ул. Мельницкой) → ул. Корнюшин → ул. Центральный аэропорт → Дорога в аэропорт
Маршрут № 7:
ул. Инглези (от ул. Варненской до ул. Ицхака Рабина) → ул. Инглези угол ул. Космонавтов троллейбусное кольцо → ул. Космонавтов → первой ст. Люстдорфской дороги → Люстдорфская дорога (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до ул. Косовской) → ул. Косовская → ул. Авиационная (от ул. Косовская до ул. Шота Руставели) → ул. Шота Руставели (от ул. Авиационная до ул. Скворцова) → площадь Бориса Деревянко → Люстдорфская дорога (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до ул. Косовской) → ул. Святослава Рихтера.
Маршрут № 8:
ул. Ицхака Рабина (от ул. Инглези до ул. Маршала Малиновского) →ул. Маршала Малиновского (от ул. Ицхака Рабина в 1-й ст. Люстдорфской дороги) → ул. Академика Филатова (от ул. Космонавтов до ул. Бориса Деревянко) → ул. Ивана и Юрия Лип.
Маршрут № 9:
Николаевская дорога → ул. Атамана Головатого → ул. Черноморского Казачества → Площадь Пересыпского моста
Маршрут № 10:
ул. Семена Палия → ул. Южная дорога → ул. Паустовского → просп. Добровольского → ул. Академика Сахарова
Маршрут № 11:
ул. М. Арнаутская → Итальянский бульвар до ул. Л. Шмидта.
Маршрут № 12:
Привокзальная площадь → ул. Пушкинская → ул. Ришельевская → пер. вокзальный
Маршрут № 13:
ул. Пироговская → пер. Пироговский → просп. Шевченко → разворот и в обратном направлении
Маршрут № 14:
ул. Академическая (от площади 10 Апреля) → Французский бульвар → ул. Леонтовича → разворот и в обратном направлении
Маршрут № 15:
️Фонтанская дорога → просп. Гагарина
Маршрут № 16:
️площадь 10 апреля → ул. Генуэзская → Аркадия → ул. Черняховского (в двух направлениях)
Маршрут № 17:
️площадь Старосенная → ул. Водопроводная → пер. Высокий (до ул. Мечникова) → ул. Артиллерийская → разворот и в обратном направлении
Маршрут № 18:
️3-й Куликовский переулок → ул. Среднефонтанская → ул. Краснова (до Адмиральского просп.) → разворот и в обратном направлении
Маршрут № 19:
спуск Херсонский → ул. Пастера → ул. Софиевская → спуск Маринеско → площадь Соборная → площадь Веры Холодной → ул. Преображенская → ул. Тираспольская → площадь Тираспольская → ул. Дегтярная (от ул. Тираспольской до площади Льва Толстого) → ул. Успенская (от ул. Тираспольской до ул. Преображенской), ул. Колонтаевская → ул. Старопортофранковская → Прохоровский сквер → ул. Новосельского
Маршрут № 20:
ул. Балковская (от «Глухого» моста до ул. Мельницкой).
Маршрут № 21:
️ ул. Прохоровская → ул. Дальницкая → ул. Столбовая.
Маршрут № 22:
️ул. Краснослободская → ул. Ширшова → ул. Слободская → ул. Маловского → ул. Рачкова → ул. Академика Воробьева → ул. Сергея Ядова.