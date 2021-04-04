В Одессе будут мыть улицы (видео)

В Одессе с 8 апреля будут ежедневно мыть улицы.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Речь идет не о всех улицах, а то тех, которые вошли в маршруты, утвержденные еще год назад, сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.
“Начиная с 8-го апреля ежедневно улицы города будут мыться, также будем мыть и пешеходные части. Сейчас расконсервируем все краны, подготовили технику и начинаем полноценную весеннюю уборку улиц”, – рассказал Жеман.
Напомним, что в Одессе уже включили фонтаны.