В Одессе будут мыть улицы (видео)

В Одессе с 8 апреля будут ежедневно мыть улицы.

Речь идет не о всех улицах, а то тех, которые вошли в маршруты, утвержденные еще год назад, сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

“Начиная с 8-го апреля ежедневно улицы города будут мыться, также будем мыть и пешеходные части. Сейчас расконсервируем все краны, подготовили технику и начинаем полноценную весеннюю уборку улиц”, – рассказал Жеман.

Напомним, что в Одессе уже включили фонтаны.