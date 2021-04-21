В Одессе полиция нагрянула на нелегальную вечеринку в ночном клубе (видео)

Патрульная полиция обнаружила в Одессе ночной клуб, который работал вопреки запрету в связи с карантином.

В ночном клубе был концерт, заведение также работало объект общественного питания. Об этом полиция узнала из звонка заявителя.

Прибыв на место, “полицейские сообщили, что заведение приостанавливает работу, а людям следует немедленно покинуть помещение”.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.



Ранее в Верховной Раде просили полицию усилить контроль за соблюдением карантина в Одесской области.