В Одессе полиция нагрянула на нелегальную вечеринку в ночном клубе (видео)

Патрульная полиция обнаружила в Одессе ночной клуб, который работал вопреки запрету в связи с карантином.
В ночном клубе был концерт, заведение также работало объект общественного питания. Об этом полиция узнала из звонка заявителя.
Прибыв на место, “полицейские сообщили, что заведение приостанавливает работу, а людям следует немедленно покинуть помещение”.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.
Ранее в Верховной Раде просили полицию усилить контроль за соблюдением карантина в Одесской области.