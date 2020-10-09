Новости Одессы и Одесской области

В Одессе полицейские исследуют ямы на дорогах

В Одессе полицейские исследуют ямы на дорогах

Одесские патрульные начали проверку состояния дорог во всех районах города и в области.

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Как сообщает “Первый городской”, в ходе проверки стражи порядка обследуют дороги на предмет ям, провалов, а также обращают внимание на отсутствие дорожных знаков или дорожной разметки. Все выявленные нарушения фиксирует специальная комиссия.

Если те, кто должен отвечать за устранение нарушений, не исправят ситуацию в намеченные сроки, их будут привлекать к ответственности.

По словам патрульных, такие проверки проводятся каждой осенью, чтобы все дороги были готовы к осадкам и морозам. Завершить проверки планируют до 30 октября.

Фото: Первый городской

Напомним, ранее в Одессе прошел полицейский рейд, в ходе которого стражи порядка начали штрафовать водителей авто с 3D номерными знаками.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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