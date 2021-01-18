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В Одессе поймали вандала, спилившего 3 сосны в парке Победы

В Одессе поймали вандала, спилившего 3 сосны в парке Победы

Одесские муниципалы совместно с правоохранителями нашли и задержали вандала, который в конце прошлого года спилил три сосны в парке Победы.

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Как сообщили в департаменте муниципальной безопасности одесской мэрии, нарушитель раскаялся и пообещал, что «больше так не будет». Он рассказал, что спилил сосны ножовкой. Одно дерево он забрал домой, а два других подарил знакомым.

Теперь вандал ответит за кражу.

Напомним, в ночь с 25 на 26 декабря 2020 года в одесском парке Победы спилили три сосны из числа тех, которые передал меценат Борис Мозолев. После произошедшего в парке усилили муниципальный патруль.

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Фото иллюстрационное

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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