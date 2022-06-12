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Японцы отправят в Одессу портативные системы очистки воды

Японцы отправят в Одессу портативные системы очистки воды

33 компактные водоочистные установки отправит Япония в Одессу на случай загрязнения воды на юге Украины.

Отправку помощи организовала мэрия города Йокогама, одного из побратимов Одессы.

Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

В своем посте в facebook он поблагодарил мэрию Йокогамы и японских чиновников за портативные установки для очистки воды, которые можно будет использовать в случае чрезвычайных ситуаций на юге Украины.

Сергей Корсунский написал:

В ближайшее время в Одессу отправятся 33 портативных установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Одессу поделиться с Николаевом. Хочу верить, что они не понадобятся, но на всякий случай пусть будет.

Напомним, что жители Николаева сейчас могут пользоваться только технической водой. Для питья и приготовления пищи используют привозную, в том числе и из Одессы, питьевую воду.

Ранее в Одессе распространились панические слухи о возможном заражении водопроводной воды холерой. Но в «Инфоксводоканале» их опровергли, отметив, что качество воды постоянно проверяется и она соответствуют всем гигиеническим и санитарным нормам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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