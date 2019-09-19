В Одессе появится свой маленький Нью-Йорк

Об этом сообщает УСИ, ссылаясь на информацию, предоставленную владельцем дельфинария «Немо», депутатом Одесского городского совета Андреем Кисловским.

Вдоль побережья на Ланжероне владелец дельфинария «Немо» планирует начать реконструкцию, которая предполагает обустройство 600 метров набережной.

– Мы хотим продлить набережную, чтоб она была хотя бы немного похожа на набережную Брайтон-Бич, а она очень длинная. Тот короткий участок, который мы построили, желает быть продленным, – рассказал владелец дельфинария Андрей Кисловский.

Депутат также рассказал, что в планах – обустроить целых две набережные – деревянную и гранитную. Параллельно будут приводить в порядок прилегающую территорию.

Справка

Брайтон-Бич – район в Нью-Йорке на берегу Атлантического океана. Его называют «Маленькая Одесса», так как большинство жителей этого района из России и Восточной Европы. Соответственно, в нем проживает множество представителей различных наций, многие из которых говорят на русском языке.

Фото: автор, УСИ, thisamerica.net