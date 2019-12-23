В Одессе появится бронзовый старец за 100 тысяч гривен

На углу улиц Екатерининской и Ланжероновской установят необычное изваяние.

Там появится скульптура старца Шоу-сина, который символизирует в китайской мифологии бога долголетия.

Об этом сообщает usionline.com.

Фигурку, высотой 60 сантиметров, изготовят из полимерной глины. При этом роста добавит еще 80-сантиметровый постамент, куда ее водрузят.

Установить сульптуру, согласно данным на сайте dozorro.org, поручили бизнесмену Аркадию Маршаку.

А заплатит за новое изваяние гордепартамент культуры и туризма.

Китайское божество обойдется представителям одесской власти в 100 тысяч гривен.

Фото: daochai.ru, dozorro.org

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!