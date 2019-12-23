В Одессе появится бронзовый старец за 100 тысяч гривен

На углу улиц Екатерининской и Ланжероновской установят необычное изваяние.
Там появится скульптура старца Шоу-сина, который символизирует в китайской мифологии бога долголетия.
Об этом сообщает usionline.com.
Фигурку, высотой 60 сантиметров, изготовят из полимерной глины. При этом роста добавит еще 80-сантиметровый постамент, куда ее водрузят.
Установить сульптуру, согласно данным на сайте dozorro.org, поручили бизнесмену Аркадию Маршаку.
А заплатит за новое изваяние гордепартамент культуры и туризма.
Китайское божество обойдется представителям одесской власти в 100 тысяч гривен.
Фото: daochai.ru, dozorro.org
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