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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появится бронзовый старец за 100 тысяч гривен

В Одессе появится бронзовый старец за 100 тысяч гривен

На углу улиц Екатерининской и Ланжероновской установят необычное изваяние.

Там появится скульптура старца Шоу-сина, который символизирует в китайской мифологии бога долголетия.

Об этом сообщает usionline.com.

Фигурку, высотой 60 сантиметров, изготовят из полимерной глины. При этом роста добавит еще 80-сантиметровый постамент, куда ее водрузят.

Установить сульптуру, согласно данным на сайте dozorro.org, поручили бизнесмену Аркадию Маршаку.

А заплатит за новое изваяние гордепартамент культуры и туризма.

Китайское божество обойдется представителям одесской власти в 100 тысяч гривен.

Фото: daochai.ru, dozorro.org

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Владимир

А НДС – 20%?
Получается 120 000 грн.

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11 минут назад
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