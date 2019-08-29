День народження Одеси: місту презентували незвичний подарунок

Одеса отримає в дар бронзовий 3D барельєф «12 стільців».

2 вересня о 15:00 в Літньому театрі Міського саду відбудеться урочисте відкриття 3D барельєфа за мотивами легендарного твору Ільфа і Петрова «12 стільців».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У 2017 році творчий союз Одеса-Харків презентував барвистий фотоальбом «Привіт з Одеси», у якому зібрані фотографії та ілюстрації видів міста в різні періоди його історії. Автори проєкту: Габріель Михайлов, Олег Етнарович, Михайло Пойзнер, Олександр Грабовський, Олег Губар та Володимир Бисов. За матеріалами колекції Михайла Пойзнера.

У 2019 році було випущено ще одне спільне видання про Одесу – «Непереможене місто», де зібрана інформація про оборону і звільнення міста в період Другої світової війни.

Всі видання щорічно представляються на книжковому фестивалі «Зелена хвиля».

Цього року на честь 225-річчя Одеса отримає в дар бронзовий 3D барельєф «12 стільців». Незвичайний подарунок підготовлений з ініціативи депутата Харківської міської ради Габріела Михайлова.

На бронзовому барельєфі зображено образ Іполита Матвійовича Вороб’янінова – Кіси, створений актором Сергієм Філіпповим у фільмі «12 стільців» у 1971 році. Герой як би проходить крізь стіну, тримаючи в руках стілець. Робота виконана заслуженим художником України, скульптором Катібом Мамедовим, багато робіт якого прикрашають Харків.

– На барельєфі зображено епізод з роману Іллі Ільфа і Євгена Петрова «12 стільців», коли Остап Бендер і Кіса Вороб’янінов з метою викрадення заповітних стільців супроводжували театр Колумба на гастролях по неосяжному Радянському Союзу. Цілком можливо, що театр Колумба гастролював в Одесі, і Літній театр дійсно став місцем опису епізоду з виносом стільця. Так це чи ні, вирішувати вам! – зазначено в примітці співавтора видань «Привіт з Одеси» і «Непереможене місто», голови постійної комісії з питань освіти, спорту, культури і туризму Одеської міськради Олега Етнаровича.

Фото: ОМР