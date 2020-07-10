В Одессе появились подземные мусорные баки – фото, видео

Их 8, установили контейнеры в качестве эксперимента. И если он будет удачным, то такие мусорные баки будут стоять в разных районах города, сообщил сайт мэрии Одессы.

«Мы презентовали новую систему сбора твердых бытовых отходов, и она уже заинтересовала строительные и управляющие компании, а также ОСМД. Планируем презентовать ее субъектам сферы услуг и торговли. В дальнейшем будем устанавливать подземные контейнеры по всему городу, использовать для этого как бюджетные, так и внебюджетные средства», – цитирует сайт мэра Одессы Геннадия Труханова

Как это работает?

Надземная часть подземной мусорки выглядит как урна. Крышку на ней открывают с помощью педали. Можно снабдить такой контейнер разными опциями. Например, электронным замком или GPS-датчиками, которые будут давать сигнал, когда бак наполнится.

Напомним, в мае в Одессе открыли новую площадку для сбора крупногабаритного мусора.