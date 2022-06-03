В Одессе появились билборды с детскими рисунками (фото)

В Одессе появились билборды с рисунками участников конкурса детского рисунка «Все буде Україна».

Печать и размещение такой социальной рекламы в городе организовало управление рекламы Одесского городского совета.

Конкурс детского рисунка «Все буде Україна», который проходил в Одессе, был приурочен ко Дню защиты детей. В нем приняли участие около сотни детей из разных городов Украины.

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Как заявила на церемонии награждения 1 июня заместитель городского головы Светлана Бедрега, все рисунки передадут наши защитникам, так как им сейчас важна любая поддержка.

А ряд конкурсных работ пообещали разместить на городских билбордах.

Фото пресс-службы Одесского горсовета