Улыбаемся: одесситов приветствуют урны с собачками и зонтиками (фото)

Чего только не встретишь порой на улицах Одессы! Корреспонденту «Одесской жизни» встретились по дороге ну очень креативные урны, которые сразу вызывают улыбку у прохожих.

На улице Дюковской у ветклиники расположились две урны, выполненные с любовью, из тех, которые из ряда вон в самом позитивном смысле. Они держат в «руках» зонтики, сами урны – с бантиками, еще и держат на поводках по милейшему песику.

Урны словно приветствуют прохожих, а песики стали дополнительным украшением и веселой придумкой. Вот вам и арт-объект (к тому же полезный!) в готовом виде.

И, кстати, к нашему списку «увековеченных» в камне и бронзе одесских собак прибавились еще два героя.

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