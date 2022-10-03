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В Одессе «похозяйничал» штормовой ветер: фото последствий

В Одессе «похозяйничал» штормовой ветер: фото последствий

Воскресный день, 2 октября, выдался в Одессе немного ветреным. Точнее сказать, очень даже ветреным. Ураган буквально сбивал с ног пешеходов и, как водится, успел «натворить дел»: в городе наблюдается очередной «деревопад».

Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», на местах работали специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест». Сообщается, что они «отработали 10 локаций».

Также опубликованы фото последствий воскресной стихии:

Деревопад в Одессе 2 октября 2022-2

Деревопад в Одессе 2 октября 2022-3

Деревопад в Одессе 2 октября 2022-4

Деревопад в Одессе 2 октября 2022-5

Деревопад в Одессе 2 октября 2022-6

На сегодняшний день, 3 октября, в Одессе и области также было объявлено штормовое предупреждение.

Призываем одесситов быть бдительными и по возможности воздержаться от прогулок под деревьями. Кстати, напомним: в прошедшую субботу, 1 октября, возле одесского роддома №5 упавшая ветка дерева травмировала женщину.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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