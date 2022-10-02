В Одессе объявлено штормовое предупреждение: погода 3 октября

Ночью 3 октября 2022 по Одессе и области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с. Днем ожидается небольшой дождь, температура днем 18-20°С.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей 3 октября Одессе будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер ночью северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с, днем западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер ночью северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с, днем западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 15-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.