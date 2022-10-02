В Одессе объявлено штормовое предупреждение: погода 3 октября

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей 3 октября Одессе будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер ночью северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с, днем западный, 6-11 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер ночью северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с, днем западный, 6-11 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем 15-20°С.

На автодорогах области видимость хорошая.