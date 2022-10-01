У одесского роддома травмировалась женщина – что произошло?

Несчастный случай произошел в Одессе сегодня днем, 1 октября, на улице Говорова, 28, возле роддома №5. Там на женщину упала сухая ветка дерева.

Очевидцы вызвали скорую, и пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в горбольницу №11.

По информации медиков, женщина получила черепно-мозговую травму.

Комментировать состояние женщины главврач отказался, однако отметил, что ее состояние уже стабильное.

Полицейские достали большую часть упавшей ветки и погрузили в авто. Ее, скорее всего, отвезли на экспертизу.

Стоит отметить, что сквер рядом с роддомом довольно людный, и там часто отдыхают маленькие дети или беременные женщины. Одесситов призывают быть внимательными.

Источник: Новини.LIVE