В одесских детсадах подорожает питание

Плата за питание в одесских детских садах поднимется на 8 и 11 гривен – для разных возрастных категорий соответственно.
Об этом на заседании комиссии по образованию Одесского горсовета заявила замначальника департамента образования Лилия Чуприна.
Родители детей младшей группы за питание ребенка заплатят 25,55 гривен (сейчас 17,60 гривен).
За питание малышей в старшей группе придется выложить 37 гривен (сейчас – 25,20 гривен).
Читайте также:
- Одесских школьников будет кормить звезда кулинарного шоу
Фото: news.mspravka.info
Выскажите ваше мнение. Это важно.