В одесских детсадах подорожает питание

Теперь дети с особыми образовательными потребностями смогут посещать внешкольные учреждения – Кабмин определил соответствующий Порядок. Решение было принято 21 августа, во время заседания Правительства.

Светлана Шумилина родилась и выросла в Одессе, здесь вышла замуж и родила первого ребенка. Тут она блестяще окончила педагогический университет и преподавала немецкий язык в частной школе. Но ее жизнь круто изменилась, когда она переехала в Германию и создала новую семью.

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