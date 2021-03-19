«Стратегию развития дорожно-транспортной инфраструктуры Одессы» недавно презентовали городские власти. В программе — множество новшеств, которые должны усовершенствовать работу городского транспорта, обеспечить безопасность на дорогах всем участникам дорожного движения: пешеходам, водителям, велосипедистам. На следующей сессии горсовета документ будет предложен депутатскому корпусу для одобрения.

«Стратегия для всех»

Рассчитана она на 10-20 лет. По словам директора департамента транспорта и организации дорожного движения Сергея Тетюхина, план должен быть доступен и понятен не только специалистам, но и обычным горожанам. А создаваться он будет не только чиновниками, но и всеми одесситами, общественными организациями.

Основная цель Стратегии — повысить эффективность передвижений с точки зрения времени, комфорта и приемлемой стоимости проезда. А начинать надо, убежден глава департамента, с цифровой и мультимодальной модели города, позволяющей разрабатывать схемы организации дорожного движения и моделировать его сценарий.

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Управляемые светофоры и велодорожки

Программное обеспечение поможет организовать движение на перекрестках — создаст единую сеть управления светофорами и будет регулировать их работу. Притом что на сегодняшний день из 370 одесских светофоров 148 до сих пор не подключены к общей системе регулировки.

Среди первоочередных задач стратегии — повысить безопасность пешеходов. Так, уже в этом году запланирована установка 20 пешеходных переходов с островками безопасности, 20 повышенных относительно уровня дороги и 20 освещенных переходов. В первую очередь они появятся на подходах к школам и детсадам.

Предусматривает проект и создание полноценной велосипедной инфраструктуры — дорожек и парковок. Причем — нанесение разметки не только на тротуарах, но и на проезжей части.

Смарт-парковки и центр без авто

Для автотранспорта предполагают оборудовать парковки видеокамерами и паркоматами. А еще — разработать приложение для телефона, с помощью которого можно будет найти свободное место и оплатить стоянку.

Пилотный проект планируют начать с центра города. Он должен включить в себя 15 муниципальных смарт-парковочных площадок с возможностью электрозарядки автомобилей и контроля через мобильное приложение.

Городской электропарк обещают в этом году пополнить семью новыми трамваями типа «Одиссей» и тремя — «Одиссей макс», 15 электробусами. Еще 30 собираются приобрести за средства Европейского инвестиционного банка.

А исторический центр города власти планируют поэтапно сделать пешеходным: в выходные и праздничные дни ряд улиц для автотранспорта будет закрыт. Начинать решили с Дерибасовской, три квартала которой остаются «автомобильными». И, если приучить автолюбителей к существованию пешеходных зон, то можно сохранить удобную Одессу для будущих поколений, убежден Сергей Тетюхин.

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