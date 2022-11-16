В Одессе по Краснова не ходят маршрутки, а на Люстдорфской дороге пробка 

Автобусы, едущие по ул. Краснова, временно изменили маршрут. Из-за этого на 1 Ст. Люстдорфа сильная пробка.

Об этом сообщает корреспондент Одесской жизни.

Все одесские маршрутки, которые едут через Краснова теперь едут через 1-ю Станцию Люстдорфской дороги — 148, 150, 221 и др. Из-за этого на 1-й Станции Люстдорфской дороги образовалась сильная пробка.

Скорее всего, это связанно со взрывом газа в квартире по адресу Краснова, 1. В том направлении проехало много спецавтомобилей скорой помощи и полиции.

Фото иллюстративное