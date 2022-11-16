В Одессе на улице Краснова произошел взрыв в квартире (ОБНОВЛЕНО)

По предварительной информации, утром 16 ноября в квартире на улице Краснова взорвался газ.

Об этом стало известно из снимков, которые опубликовали в соцсетях очевидцы события.

На фото и видеозаписях видно, что взорвалась квартира, расположенная на первом этаже. Часть стены здания разрушилась, что говорит о значительной силе взрыва.

Также на видеозаписи видно, как на месте оказывают помощь пострадавшему. О других возможных жертвах инцидента пока ничего не известно.

ОБНОВЛЕНО

Как сообщили соседи 7 каналу, в квартире на первом этаже проживает пожилая женщина — именно в ее доме и произошел взрыв. Сегодня утром жители дома услышали в парадном запах газа, вызвали аварийную службу. Однако взрыв произошел перед приездом специалистов.