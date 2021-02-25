Новости Одессы и Одесской области

Противостояние дворников и «Гордорог»: как в Одессе улицы убирают

Противостояние дворников и «Гордорог»: как в Одессе улицы убирают

Сегодня погода настолько радует, что и не скажешь, что еще неделю назад нас атаковали сильные морозы, а одесские улицы, дороги и тропинки усыпал снег.

Не секрет, большинство жителей Одессы в такое время предпочитает любоваться заснеженными пейзажами из окон теплых квартир. Правда, часть отважных одесситов все же решается окунуться в «снежную сказку». И во дворах, парках и скверах появляются снежные бабы. Этой зимой, по моим наблюдениям, приобрели они довольно ущербный вид. На головах, как правило, – бумажные стаканчики из-под напитков. Те, которые, обычно рядом с урнами валяются. А как растает снежный арт-объект – останутся они киснуть в лужах.

Но это еще «цветочки». Довелось мне этой зимой увидеть снеговика, украшенного… использованными шприцами. Как вы думаете, кто его слепил?

Но все равно – красотища вокруг… Особенно, если дворники в вашем доме ответственные. Но это кому как повезет. Пройдитесь, к примеру, по Адмиральскому проспекту, разделенному по странной фантазии городских властей на два района: Малиновский и Киевский. Там, где хозяйствует ЖКС «Черемушки», – идешь, как по бульвару, практически в любую погоду. Дворники затемно начинают чистить и скрести. Вступишь во владения «Вузовского» – можно ноги переломать. Так что жители Малиновского района стараются передвигаться по «своей» стороне.

К тому же на территории «Вузовского» достаточно офисных зданий и магазинов расположено. И убирать тротуар перед своими заведениями они обязаны собственными силами. Но, вероятно, лопат на всех не хватает… Разве что аптека дорогу к себе для страждущих расчистила. Притом понимают фармацевты: лучшее лекарство – физический труд на свежем воздухе.

Вот ОСМД убирать тротуары перед своими домами не обязаны – ведь прав собственности на придомовую территорию у них, как правило, нет. Хотя, по закону, положены. А вот попробуй – получи! Здесь подвалы собственного дома у горсовета проблематично «отбить».

Разговаривала я недавно с председателем такого объединения. Да, не обязаны улицу убирать, говорит. Но все равно чистим. В гололед ноги ломать, а в оттепель в грязи захлебываться не хочется. А то так бы и осталась «ничейная» земля неубранной.

По ночам проезжую часть улиц чистит спецтехника КП «Городские дороги». Если дорога широкая, сгребает снег с середины и оставляет его на обочине. А добросовестные дворники под деревья его сваливают. А вот на узких улицах – к примеру, на Молдаванке – с приходом снегов вечное противостояние дворников и «Гордорог» начинается. Спецтехника, как правило, снег сгребает на тротуары. А работники метлы и лопаты, выйдя на трудовую вахту, обратно его на проезжую часть выбрасывают. Так и ходят по кругу, пока снег не растает.

Да, растают в очередной раз снега, закончится зимняя сказка, и вместе с «проклюнувшимися» подснежниками вновь вылезут на свет те же стаканчики, шприцы и прочая гадость. Наверное, и любим мы снежную зиму за то, что она мусор скрывает…

Фото: usionline.com

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Битва за подвалы: как одесситам отстоять права на свои помещения?
    Битва за подвалы: как одесситам отстоять права на свои помещения?

    Помещения в жилых домах, а особенно в историческом центре Одессы, – лакомый кусочек для желающих
    заполучить недвижимость в престижном районе. Почему-то мэрия считает, что находятся они в коммунальной собственности, хотя на самом деле — принадлежат совладельцам домов. Но город и предприниматели это игнорируют, продолжая заключать между собой договоры аренды и даже купли-продажи. При этом одесситы лишаются доступа к коммуникациям, а также тех средств, которые могли бы использовать на содержание дома. Недавно в Приморском районе ОСМД отсудило-таки у горсовета свои подвалы. «Одесская жизнь» выясняла, как им это удалось, – чтобы все одесситы знали, каким путем нужно идти, чтобы отстоять свои права.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесская улица Пастера: мемориал-стрит, спрятавшиеся памятники и именная аптека (фоторепортаж)
    Одесская улица Пастера: мемориал-стрит, спрятавшиеся памятники и именная аптека (фоторепортаж)

    Старейшая и мемориальная, где что ни шаг, то память о ком-то из великих, улица Пастера (бывшая Херсонская) протянулась от Старопортофранковской до Преображенской. И чего только она не вместила! Идешь по ней и понимаешь: настоящий мемориал-стрит! И, кстати, довольно большая редкость для города: улица Пастера уже почти сто лет, как не переименовывалась.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесская Пересыпь: неповторимый портрет улицы Одария (видео)
    Одесская Пересыпь: неповторимый портрет улицы Одария (видео)

    Одесская улица Одария находится под Пересыпским мостом и пролегает от Газового переулка до радиорынка. Первоначально улица называлась Лесной, потом получила имя Остроя, затем снова стала Лесной. Свое нынешнее имя она получила в честь старшего лейтенанта милиции Александра Одария, погибшего в 1986 году при задержании вооруженных бандитов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе грядет ремонт «бурлящего» квартала улицы Преображенской (фото)
    В Одессе грядет ремонт «бурлящего» квартала улицы Преображенской (фото)

    В Одессе будут ремонтировать квартал улицы Преображенской – на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Новая жизнь старой Одессы: чем примечательна улица Осипова? (видео)
    Новая жизнь старой Одессы: чем примечательна улица Осипова? (видео)

    Одесская улица Осипова протянулась от Еврейской до Малой Арнаутской. Она пересекает улицы Троицкую, Успенскую, Базарную и Большую Арнаутскую.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить