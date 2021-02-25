Сегодня погода настолько радует, что и не скажешь, что еще неделю назад нас атаковали сильные морозы, а одесские улицы, дороги и тропинки усыпал снег.

Не секрет, большинство жителей Одессы в такое время предпочитает любоваться заснеженными пейзажами из окон теплых квартир. Правда, часть отважных одесситов все же решается окунуться в «снежную сказку». И во дворах, парках и скверах появляются снежные бабы. Этой зимой, по моим наблюдениям, приобрели они довольно ущербный вид. На головах, как правило, – бумажные стаканчики из-под напитков. Те, которые, обычно рядом с урнами валяются. А как растает снежный арт-объект – останутся они киснуть в лужах.

Но это еще «цветочки». Довелось мне этой зимой увидеть снеговика, украшенного… использованными шприцами. Как вы думаете, кто его слепил?

Но все равно – красотища вокруг… Особенно, если дворники в вашем доме ответственные. Но это кому как повезет. Пройдитесь, к примеру, по Адмиральскому проспекту, разделенному по странной фантазии городских властей на два района: Малиновский и Киевский. Там, где хозяйствует ЖКС «Черемушки», – идешь, как по бульвару, практически в любую погоду. Дворники затемно начинают чистить и скрести. Вступишь во владения «Вузовского» – можно ноги переломать. Так что жители Малиновского района стараются передвигаться по «своей» стороне.

К тому же на территории «Вузовского» достаточно офисных зданий и магазинов расположено. И убирать тротуар перед своими заведениями они обязаны собственными силами. Но, вероятно, лопат на всех не хватает… Разве что аптека дорогу к себе для страждущих расчистила. Притом понимают фармацевты: лучшее лекарство – физический труд на свежем воздухе.

Вот ОСМД убирать тротуары перед своими домами не обязаны – ведь прав собственности на придомовую территорию у них, как правило, нет. Хотя, по закону, положены. А вот попробуй – получи! Здесь подвалы собственного дома у горсовета проблематично «отбить».

Разговаривала я недавно с председателем такого объединения. Да, не обязаны улицу убирать, говорит. Но все равно чистим. В гололед ноги ломать, а в оттепель в грязи захлебываться не хочется. А то так бы и осталась «ничейная» земля неубранной.

По ночам проезжую часть улиц чистит спецтехника КП «Городские дороги». Если дорога широкая, сгребает снег с середины и оставляет его на обочине. А добросовестные дворники под деревья его сваливают. А вот на узких улицах – к примеру, на Молдаванке – с приходом снегов вечное противостояние дворников и «Гордорог» начинается. Спецтехника, как правило, снег сгребает на тротуары. А работники метлы и лопаты, выйдя на трудовую вахту, обратно его на проезжую часть выбрасывают. Так и ходят по кругу, пока снег не растает.

Да, растают в очередной раз снега, закончится зимняя сказка, и вместе с «проклюнувшимися» подснежниками вновь вылезут на свет те же стаканчики, шприцы и прочая гадость. Наверное, и любим мы снежную зиму за то, что она мусор скрывает…

Фото: usionline.com