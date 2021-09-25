В Одессе пила на тракторе разрезала легковушку

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось 24 сентября в Одессе. Машина столкнулась с грунторезной установкой.
Об этом сообщили очевидцы, разместившие видео о происшедшем в соцсетях
На улице Водопроводной водитель легкового автомобиля Nissan не успел затормозить и направил свое авто прямо под гигантскую пилу, установленную на тракторе.
Трактор же, в свою очередь, остановился перед пешеходным переходом, что пропустить человека, переходящего дорогу.
И хотя оборудование, предназначенной для копки траншей не было включено, пила буквально разрезала передок легковушки.
Дорожный инцидент произошел в районе Второго христианского кладбища.
По предварительной информации обошлось без жертв.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в городе Черноморске Одесской области 17-летний парень взял без спроса мамин автомобиль и поехал кататься. Но не справился с управлением и въехал на парковке сразу в пять автомобилей.
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