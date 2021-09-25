В Одессе пила на тракторе разрезала легковушку

Об этом сообщили очевидцы, разместившие видео о происшедшем в соцсетях

На улице Водопроводной водитель легкового автомобиля Nissan не успел затормозить и направил свое авто прямо под гигантскую пилу, установленную на тракторе.

Трактор же, в свою очередь, остановился перед пешеходным переходом, что пропустить человека, переходящего дорогу.

И хотя оборудование, предназначенной для копки траншей не было включено, пила буквально разрезала передок легковушки.

Дорожный инцидент произошел в районе Второго христианского кладбища.

По предварительной информации обошлось без жертв.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в городе Черноморске Одесской области 17-летний парень взял без спроса мамин автомобиль и поехал кататься. Но не справился с управлением и въехал на парковке сразу в пять автомобилей.

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