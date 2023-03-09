В Одессе пациент избил женщину-стоматолога прямо в кабинете

Житель одессы договорился о визите к стоматологу. При встрече между врачом и пациентом возник конфликт и мужчина несколько раз ударил женщину в лицо.

Об этом стало известно из приговора Киевский районный суда города Одессы.

Суд постановили, что совершенное является мелким хулиганством и предписал виновному заплатить штраф — 512 гривен.

Инцидент произошел утром 13 февраля 2023 года в городской стоматологической поликлинике №4 на улице Академика Вильямса. Мужчина пришел на прием к стоматологу, которая должна была его лечить.

Он зашел в один из кабинетов, где находилась врач. Они обсуждали предоставление стоматологических услуг. Между врачом и пациентом вспыхнула ссора, во время которой последний нанес стоматологу восемь ударов кулаками по лицу.

Дебошира признали виновным в умышленном нанесении легких телесных повреждений. Свою вину он полностью признал.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как отец, услышав плач своего ребенка на приеме у стоматолога, ворвался в кабинет и приставил пистолет к голове медика. При этом неадекват угрожал врачу расправой.

Также мы писали про то, что родные умершего в больнице пациента избили врачей.

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