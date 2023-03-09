Новости Одессы и Одесской области

В Одессе пациент избил женщину-стоматолога прямо в кабинете

В Одессе пациент избил женщину-стоматолога прямо в кабинете

Житель одессы договорился о визите к стоматологу. При встрече между врачом и пациентом возник конфликт и мужчина несколько раз ударил женщину в лицо.

Об этом стало известно из приговора Киевский районный суда города Одессы.

Суд постановили, что совершенное является мелким хулиганством  и предписал виновному заплатить штраф — 512 гривен.

Инцидент произошел утром 13 февраля 2023 года в городской стоматологической поликлинике №4 на улице Академика Вильямса. Мужчина пришел на прием к стоматологу, которая должна была его лечить.

Он зашел в один из кабинетов, где находилась врач. Они обсуждали предоставление стоматологических услуг. Между врачом и пациентом вспыхнула ссора, во время которой последний нанес стоматологу восемь ударов кулаками по лицу.

Дебошира признали виновным в умышленном нанесении легких телесных повреждений. Свою вину он полностью признал.  

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как отец, услышав плач своего ребенка на приеме у стоматолога, ворвался в кабинет и приставил пистолет к голове медика. При этом неадекват угрожал врачу расправой.

Также мы писали про то, что родные умершего в больнице пациента избили врачей.

Фото иллюстративное

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить