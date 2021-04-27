Агрессивный одессит своеобразно «отомстил» стоматологу за слезы дочери

В Одессе агрессивный мужчина устроил дебош в кабинете стоматолога, из-за которого расплакалась его дочь.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, 34-летний одессит привел пятилетнюю дочку на прием в стоматологическую поликлинику. Испуганный ребенок начал плакать. Услышав плач, отец начал конфликтовать с медиками и в разгаре ссоры приставил к виску одного из них стартовый пистолет и пригрозил расправой. Врачи вызвали полицию.

Правоохранители задержали дебошира и изъяли у него оружие.

Агрессору объявили подозрение по статье «Хулиганство», а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, вечером 3 апреля в Одессе на Черемушках неизвестные стреляли в прохожего.

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Фото иллюстрационное