Прогноз синоптиков на 6 августа: тепло и гроза

Завтра, во вторник, 6 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области теплая и относительно комфортная погода.
Прогноз погоды в Одессе на 6 августа
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается следующее.
Облачно с прояснениями. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 25-27°C.
Температура морской воды 17-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 августа
Облачно с прояснениями. Утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°C, днем 22-27°C.
На автодорогах области видимость хорошая.