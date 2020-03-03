Инструкция по применению: как в Одессе организовать субботник?

Субботники в советские времена были обязательными, а сегодня являются добровольным выбором каждого. Но от этого они не перестают быть уникальной возможностью сделать свой двор, улицу, район и даже город чище, красивее и удобнее. Мы расскажем: как организовать субботник, чтобы это было не сложно для вас, но эффективно и полезно.

«Мусорная» локация

Начать организацию следует с выбора места будущей уборки. Не советуем геройствовать и замахиваться на большие территории. Ведь лучше убрать небольшой участок, но хорошо, чтобы осталось желание поддерживать чистоту и через некоторое время.

Ну а если вы все таки замахнулись на уборку большой территории, то попробуйте составить интерактивную карту. Это можно сделать в мобильных приложениях Google Maps, Maps.me. А если вы не любитель гаджетов, можно просто отмечать мусорные точки на бумажной карте местности (максимально крупного масштаба).

Кстати

Для уборки общественных территорий (парк, сквер, морское побережье) заранее необходимо оповестить районную администрацию.

Кто и когда будет убирать?

Выбрав локацию, определите день уборки. Лучше, чтобы это был выходной. Тогда к субботнику могут присоединиться друзья и родственники. А еще – обязательно посмотрите, какая ожидается погода в предполагаемый день — ливень точно отменит планы.

Участников субботника можно собрать, написав посты в социальных сетях и пригласив желающих. Как показывает практика прошедших лет, одесситов, готовых выделить несколько часов для уборки мусора – не мало.

А еще можно расклеить объявления на подъездах, возле выбранной для уборки территории, у рядом стоящих домов. В объявлении нужно указать место и время встречи, контакты организаторов. Можно также лично пройтись по соседям и пригласить их присоединиться к благому делу.

Для уборки необходимо:

тканевые и резиновые перчатки,

метлы,

грабли,

лопаты,

прочные и вместительные мешки для сбора мусора.

Почти всем этим инвентарем сможет обеспечить управляющая компания или председатель ОСМД. Нужно только заблаговременно к ним обратиться. Как правило рабочие перчатки и мусорные пакеты для уборки закупают сами организаторы мероприятия.

Если же речь идет об уборке территории, которая не закреплена за домом, например, сквера, парка, берега моря, то за инвентарем нужно обращаться в «Горзелентрест».

Кстати, не забудьте про аптечку, мало ли что. Положите туда перекись водорода, зелёнку, вату, бинт и лейкопластырь.

Вывоз мусора

Если субботник проходит во дворе, нужно организованно выбросить мешки в контейнеры, которые заранее освободил муниципалитет.

Если уборка проходит в лесу, на склонах нужно подумать о транспорте, на котором мусор можно будет вывезти на ближайшую свалку.

Фотографируйте весь процесс

Это необходимо для того, чтобы спустя некоторое время проверить состояние территории, сравнить с изначальным. Такие фото «до и после» никого не оставят равнодушными. Далее разместите в соцсетяз фотоотчет.

Участники будут отмечаться на фотографиях и своим примером привлекать других.

Кто поможет в организации субботника?

КП «Горзелентрест»

адрес: ул. Химическая, 3, каб.1;

телефон: (048) 788 -61-72;

электронный адрес: zelentrest@omr.gov.ua.

Райадминистрации г. Одессы:

Киевская

адрес: улица Ак. Королева, 9;

телефон: (048) 740-76-40;

электронный адрес: kra@omr.gov.ua.

Малиновская

адрес: улица Генерала Петрова, 22;

телефон: (048) 749-89-00;

электронный адрес: malin_ra@omr.gov.ua.

Приморская

адрес: улица Канатная, 134;

телефон: (048) 705-75-42;

электронный адрес : prapochta02@omr.gov.ua.

Суворовская

адрес: просп. Добровольского, 106;

телефон: (048) 755-72-79;

электронная почта: suvode@omr.gov.ua.

Фото: on.od.ua

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