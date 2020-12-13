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В Одессе отменили тендер на покупку новых трамваев (видео)

В Одессе отменили тендер на покупку новых трамваев (видео)

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» отменило тендер на покупку трамваев за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка. Планировалось купить 14 трамваев – многосекционных и низкопольных. 

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Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

«Возможно, сказался фактор пандемии, сжатые сроки на подачу документов, но на сегодня конкурсный комитет уже отменил его результаты, все участники оповещены. Мы подаем заявку на ретендер, и, я надеюсь, что в январе-феврале будет объявлен новый конкурс», — заявил Дмитрий Жеман.

Заявки на тендер, который отменили,  подавали отечественные производители электротранспорта «Татра-Юг» (Одесса – Днепр) и «Электронмаш» (Львов) и концерн CRRC (Китай).

Также подана заявка на финансирование закупки в Одессу 30 новых электробусов. «Продолжаем нашу работу с ЕИБ и Министерством инфраструктуры Украины. Подали заявку на участие в проекте «Міський громадський транспорт України ІІ». В этот раз 30 электробусов» – сообщал по этому поводу руководитель департамента экономического развития Одесского горсовета Сергей Тетюхин.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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