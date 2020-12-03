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Европейский кредит для Одессы: на что потратят деньги?

Европейский кредит для Одессы: на что потратят деньги?

О кредите для Одессы от двух банков – Европейского инвестиционного и Европейского же реконструкции и развития – говорят давно. Город еще в 2018-м просил 13,3 миллиона евро – на программу безопасности городского движения. Потом шло согласование кредита Кабмином, Минфином, Верховной Радой и подготовка предложений. Спустя почти три года в мэрии снова заговорили о реализации проекта по усилению безопасности на одесских улицах.

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Так, сейчас городские власти решили сосредоточиться на пешеходах и велосипедистах. По данным мэрии, речь идет о работе в трех направлениях.

Первое: планируется осветить еще 50 пешеходных переходов в разных районах Одессы. Кроме того, возле некоторых переходов хотят поставить турникетное ограждение – 5500 погонных метров. Еще 50 переходов планируется приподнять над проезжей частью, как уже сделали на площади 10 Апреля и в районе 9-й станции Большого Фонтана. Это вынудит водителей сбрасывать скорость, а пешеходам, в свою очередь, будет комфортнее переходить дорогу – ведь не нужно опускаться на уровень проезжей части.

Второе: решено прокладывать велодорожку – из центра города на поселок Котовского. Правда, ее протяженность не указана.

Третье: два сложных одесских перекрестка собираются сделать круговыми. Один из них, где сходятся улицы Сергея Ядова, Михаила Грушевского, Химическая, Хуторская и начинается Киевская трасса, довольно сильно загружен транспортом. Именно здесь за последние три года в ДТП погибли два человека и четыре получили серьезные травмы. Также круговое движение появится на пересечении улиц Болгарской, Мечникова и Генерала Ватутина.

В рабочую группу, которая определяет направления реализации проекта в Одессе, входят представители муниципальных департаментов транспорта и экономики, КП СМЭП, а также представители общественности и транспортные эксперты. Работы по реализации начнутся после окончательного согласования этих адресов в Европейском инвестиционном банке. Срок реализации – 2021-2023 годы.

Ранее мы публиковали: Горсовет Одессы одолжит полмиллиарда гривен: стали известны условия

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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